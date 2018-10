У берегов Британии паром сел на мель, к спасательной операции привлекли вертолет

У берегов британского острова Уайт сел на мель паром Red Funnel.

Как сообщает Sky News, в это время в регионе был густой туман, и паром мог столкнуться с несколькими небольшими яхтами.

К спасательной операции привлекли вертолет, а также три шлюпки. Спасатели искали людей, которые могли оказаться в воде на побережье острова.

Спасательная операция длилась несколько часов. По разным данным, на борту парома находилось от 40 до 56 пассажиров, никто их них не пострадал.

Судно отбуксировали к причалу.

The @RedFunnel ferry, aground for a while this morning, is now moving back to its berth. Let’s hope there’s not too much damage and nobody was hurt. I’m catching it tomorrow morning! #redfunnel #aground pic.twitter.com/m3bb7kdJbv

Lifeboats, a tug pulling it off, a crane and other boats standing by. Everyone is out to help. The @RedFunnel vehicle ferry is being pulled off by a tug and appears be afloat now. Red Funnel has just announced that harbour will be closed for the next 20 minutes. pic.twitter.com/OCg23ZkEvf