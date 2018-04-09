В Китае ветер снес шеститонную статую императора

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Статуя Цинь Шихуанди
news.163.com

Статуя Цинь Шихуанди

Шеститонная бронзовая статуя императора Цинь Шихуанди в городе Биньчжоу китайской провинции Шандун упала из-за сильных порывов ветра 6 апреля, сообщает news.163.com.

Статуя упала с 20-метрового постамента, и от силы удара голова императора сплющилась в блин.

Рабочие быстро убрали статую с помощью кранов.

Цинь Шихуанди, живший в III веке до нашей эры, объединил Китай во главе с династией Цинь и получил титул первого китайского императора.

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