В Китае ветер снес шеститонную статую императора

Шеститонная бронзовая статуя императора Цинь Шихуанди в городе Биньчжоу китайской провинции Шандун упала из-за сильных порывов ветра 6 апреля, сообщает news.163.com.
Статуя упала с 20-метрового постамента, и от силы удара голова императора сплющилась в блин.
Рабочие быстро убрали статую с помощью кранов.
Цинь Шихуанди, живший в III веке до нашей эры, объединил Китай во главе с династией Цинь и получил титул первого китайского императора.
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