На биотехнологическом заводе в Китае произошел взрыв, погибли шесть человек
Сегодня, 10:54
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В среду вечером, 26 июня, в Китае в одном из цехов биотехнологического завода Xumei Biotech Co. Ltd в провинции Хэнань произошел взрыв.
Как сообщает агентство Xinhua, в результате происшествия погибли шесть человек.
Кроме того, еще пять рабочих завода получили ранения, один из них госпитализирован в критическом состоянии.
Причины взрыва пока не известны. Руководитель компании на данное время задержан в целях следствия.