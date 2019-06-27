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На биотехнологическом заводе в Китае произошел взрыв, погибли шесть человек

Сегодня, 10:54
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armenpress. am

Еще пять рабочих завода получили ранения

В среду вечером, 26 июня, в Китае в одном из цехов биотехнологического завода Xumei Biotech Co. Ltd в провинции Хэнань произошел взрыв.

Как сообщает агентство Xinhua, в результате происшествия погибли шесть человек.

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Кроме того, еще пять рабочих завода получили ранения, один из них госпитализирован в критическом состоянии.

Причины взрыва пока не известны. Руководитель компании на данное время задержан в целях следствия.

Теги:   Происшествие Китай

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