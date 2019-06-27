На биотехнологическом заводе в Китае произошел взрыв, погибли шесть человек Сегодня, 10:54 155 Цей матеріал також доступний українською armenpress. am Еще пять рабочих завода получили ранения armenpress. am

В среду вечером, 26 июня, в Китае в одном из цехов биотехнологического завода Xumei Biotech Co. Ltd в провинции Хэнань произошел взрыв.

Как сообщает агентство Xinhua, в результате происшествия погибли шесть человек.

Кроме того, еще пять рабочих завода получили ранения, один из них госпитализирован в критическом состоянии.

Причины взрыва пока не известны. Руководитель компании на данное время задержан в целях следствия.