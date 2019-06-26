В Испании из-за взрыва вспыхнул пожар на нефтехимическом заводе — видео Вчера, 16:14 452 Цей матеріал також доступний українською Craig Bratt via REUTERS Местные власти заявили об экологической угрозе Craig Bratt via REUTERS

На нефтехимическом заводе в испанском городе Сан-Рок прогремел мощный взрыв.

Как сообщает агентство Reuters, инцидент произошел 25 июня, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

В связи с этим городские власти эвакуировали дома, расположенные рядом с промышленной зоной, и закрыли несколько дорог.

Кроме того, из-за экологической угрозы местным жителям посоветовали не выходить на улицу и не открывать окна.

По имеющимся данным, в результате происшествия один человек был госпитализирован с диагнозом отравление продуктами горения.