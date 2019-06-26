В Испании из-за взрыва вспыхнул пожар на нефтехимическом заводе — видео
На нефтехимическом заводе в испанском городе Сан-Рок прогремел мощный взрыв.
Как сообщает агентство Reuters, инцидент произошел 25 июня, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар.
В связи с этим городские власти эвакуировали дома, расположенные рядом с промышленной зоной, и закрыли несколько дорог.
Кроме того, из-за экологической угрозы местным жителям посоветовали не выходить на улицу и не открывать окна.
По имеющимся данным, в результате происшествия один человек был госпитализирован с диагнозом отравление продуктами горения.