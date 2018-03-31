В Кембридже прощаются со Стивеном Хокингом

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Церемония прощания: Эдди Редмэйн, который сыграл Стивена Хокинга

Церемония прощания: Эдди Редмэйн, который сыграл Стивена Хокинга

В британском Кембридже проходит церемония прощания с физиком Стивеном Хокингом, который умер 14 марта, сообщает ВВС.

Когда к церкви Святой Марии подъехал похоронный кортеж, колокола пробили 76 раз - число лет, прожитых знаменитым ученым. Несмотря на то что Хокинг был атеистом, его семья решила организовать церемонию прощания в церкви.

Родные, включая трех его детей Люси, Роберта и Тима, следовали за гробом, украшенным белыми лилиями и розами, которые символизируют вселенную.

У церкви собрались сотни поклонников физика-теоретика, встретив катафалк аплодисментами.

Одним из первых на церемонию явился актер Эдди Редмэйн, который в 2014 году сыграл ученого в фильме Вселенная Стивена Хокинга.

Прах Хокинга похоронят в Вестминстверском аббатстве рядом с могилой Исаака Ньютона.

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