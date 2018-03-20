Стивена Хокинга похоронят рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином

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Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве

Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве

Прах знаменитого британского физика Стивена Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Частная заупокойная служба состоится 31 марта в Церкви Святой Марии Великой рядом с Гонвилл и Гай колледжем Кембриджского университета, где Хокинг проработал более 50 лет, передает BBC.

"Совершенно очевидно, что останки профессора Стивена Хокинга должны быть захоронены в аббатстве, недалеко от известных ученых", - заявил декан Вестминстерского аббатства, преподобный Джон Холл.

Исаак Ньютон, один из создателей классической физики, был похоронен в аббатстве в 1727 году. Чарльз Дарвин, основоположник теории эволюции, был похоронен рядом с Исааком Ньютоном в 1882 году.

Напомним, что британский физик Стивен Хокинг умер 14 марта из-за осложнений бокового амиотрофического склероза.

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