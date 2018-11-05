05 ноября 2018, понедельник

В Камеруне похитили 79 школьников - СМИ

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Похищение произошло в городе Баменда
Фото: Google Maps

Похищение произошло в городе Баменда

В англоязычном регионе Камеруна вооруженные боевики похитили 79 школьников, сообщает BBC со ссылкой на правительственные и военные источники.

По информации источников, детей похитили утром в понедельник из школы в городе Баменда, столице Северо-Западного региона.

Источники Reuters сообщают, что было похищено более 80 человек, большая часть из которых - дети.

Местный губернатор в комментарии AP подтвердил, что вооруженные люди похитили 78 учеников из пресвитерианской школы.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за массовое похищение людей.

Напомним, что в феврале 2018 года боевики Боко Харам совершили нападение на колледж в городе Дапчи, Нигерия. В результате были похищены 110 девушек.

Группировка Боко Харам была создана в Нигерии, но быстро распространила свою деятельность на соседние Камерун, Чад и Нигер.

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