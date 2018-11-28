В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

В среду, 28 ноября, в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Об этом сообщил официальный представитель МВД Афганистана, передает AP.
The Afghan Herald со ссылкой на источники в силах безопасности сообщает, что взрыв произошел в районе Грин вилладж, где проживают в основном иностранцы. Звук взрыва был слышен во многих районах Кабула.
Полиция Кабула подтвердила, что в этом районе был подорван автомобиль, начиненный взрывчаткой.
Очевидцы рассказали TOLOnews, что с места взрыва госпитализировали восемь человек, трое находятся в критическом состоянии.
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Никто из террористических организаций пока не взял на себя ответственность за нападение. В Кабуле действуют как боевики Талибана, так и Исламского государства.
#BreakingNews— The Afghan Herald (@theafghanherald) 28 ноября 2018 г.
The explosion is said to have taken place at PD 9 near the vicinity of foreign camp known as green village, located on Kabul Jalalabad road. Still sounds of gunfire can be heated. Heavy casualties feared.
Details to follow. pic.twitter.com/OxYmnUc96B
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