28 ноября 2018, среда

В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

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Кабул сотряс мощный взрыв
Фото: Sher Khan ‏via Twitter

Кабул сотряс мощный взрыв

В среду, 28 ноября, в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщил официальный представитель МВД Афганистана, передает AP.

The Afghan Herald со ссылкой на источники в силах безопасности сообщает, что взрыв произошел в районе Грин вилладж, где проживают в основном иностранцы. Звук взрыва был слышен во многих районах Кабула.

Полиция Кабула подтвердила, что в этом районе был подорван автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Очевидцы рассказали TOLOnews, что с места взрыва госпитализировали восемь человек, трое находятся в критическом состоянии.

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Никто из террористических организаций пока не взял на себя ответственность за нападение. В Кабуле действуют как боевики Талибана, так и Исламского государства.

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