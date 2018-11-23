В мечети на территории воинской части Афганистана прогремел взрыв: погибли 26 человек

На востоке Афганистана в мечети на территории воинской части прогремел взрыв.

Как сообщает Reuters со ссылкой на сообщения местных чиновников, погибли 26 человек, еще 50 получили ранения.

Отмечается. что все погибшие работали в афганских силах безопасности. Они пришли в мечеть на пятничную молитву.

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.

Напомним, 20 ноября во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда в центре Кабула (столица Афганистана) прогремел взрыв.