В мечети на территории воинской части Афганистана прогремел взрыв: погибли 26 человек

На востоке Афганистана в мечети на территории воинской части прогремел взрыв.
Как сообщает Reuters со ссылкой на сообщения местных чиновников, погибли 26 человек, еще 50 получили ранения.
Отмечается. что все погибшие работали в афганских силах безопасности. Они пришли в мечеть на пятничную молитву.
По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.
Напомним, 20 ноября во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда в центре Кабула (столица Афганистана) прогремел взрыв.
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