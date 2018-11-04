04 ноября 2018, воскресенье

В Кабуле при нападении погиб мэр американского города

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Брент Тейлор был мэром Северного Огдена с 2013 года
Фото: North North Ogden, UT

Брент Тейлор был мэром Северного Огдена с 2013 года

Во время нападения в столице Афганистана Кабуле был убит мэр американского города Северный Огден (штат Юта) Брент Тейлор.

Об этом CBS News сообщил исполняющий обязанности мэра Северного Огдена Брент Чугг.

По его словам, 39-летний Брент Тейлор умер в субботу, 3 ноября, во время "внутренней атаки" в Кабуле.

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Американский военный чиновник сообщил, что в результате нападения получил ранения еще один военнослужащий США.

Мэр города Северный Огден Брент Тейлор проходил в Афганистане службу как военнослужащий Национальной гвардии США.

"Печальные новости: мэр Северного Огдена Брент Тейлор был убит сегодня во время службы в Афганистане", - сказал вице-губернатор штата Юта Спенсер Дж. Кокс.

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Брент Тейлор был мэром Северного Огдена с 2013 года.

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