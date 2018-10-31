В Афганистане разбился вертолет с чиновниками, погибли 25 человек

В среду, 31 октября, в провинции Фарах на западе Афганистана разбился военный вертолет.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти, в результате крушения погибли 25 пассажиров и членов экипажа.
При этом отмечается, что на борту находились местные чиновники, в частности, заместитель командующего армейским корпусом и члены местного совета провинции Фарах.
По официальным данным, вертолет летел "в условиях плохой погоды", из-за чего врезался в гору.
В свою очередь боевики террористической организации Талибан взяли ответственность за его крушение на себя.
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