В Афганистане разбился вертолет с чиновниками, погибли 25 человек

На борту находились чиновники и военное руководство

В среду, 31 октября, в провинции Фарах на западе Афганистана разбился военный вертолет.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти, в результате крушения погибли 25 пассажиров и членов экипажа.

При этом отмечается, что на борту находились местные чиновники, в частности, заместитель командующего армейским корпусом и члены местного совета провинции Фарах.

По официальным данным, вертолет летел "в условиях плохой погоды", из-за чего врезался в гору.

В свою очередь боевики террористической организации Талибан взяли ответственность за его крушение на себя.