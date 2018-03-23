В Южной Корее арестовали за коррупцию еще одного экс-президента

Ли Мен Баку грозит 45 лет заключения

В четверг, 22 марта, суд Сеула выдал ордер на арест бывшего президента страны Ли Мен Бака, подозреваемого в коррупционной деятельности.

Ему инкриминируют взяточничество, растрату, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью и хищения, передает агентство Yonhap.

В частности, экс-президента, возглавлявшего Южную Корею в 2008-2013 годах, обвиняют в создание нелегального фонда, с помощью которого он незаконно присвоил около $25 млн.

В случае признания вины Ли Мен Баку грозит 45 лет заключения.

Как отмечается, взятие 76-летнего Ли Мен Бака под стражу назвали необходимой мерой, так как следствие опасается, что он может повлиять на расследование, уничтожив доказательства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Южной Кореи потребовала приговорить бывшего президента страны Пак Кын Хе к 30 годам тюрьмы по обвинению в коррупции.