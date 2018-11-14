14 ноября 2018, среда

В Йемене объявили о прекращении наступления на Ходейду

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Бои за контроль над портом Ходейда возобновились 1 ноября
Фото: Yemen Observer via Twitter

Бои за контроль над портом Ходейда возобновились 1 ноября

В среду, 14 ноября, спустя две недели после начала ожесточенных боев за контроль над городом Ходейда, Йемен, проправительственные силы решили приостановить наступление на стратегически важный портовый город.

Как сообщили AFP в командовании, командиры правительственных формирований, поддерживаемых возглавляемой Саудовской Аравией коалицией арабских стран, отдали приказ своим войскам приостановить наступление.

Три военных чиновника сообщили, что бойцы режима прекратили наступление против повстанцев-хуситов в Ходейде до дальнейшего уведомления, но готовы ответить в случае нападения.

Напомним, что правительственные силы при поддержке арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с 1 ноября возобновили наступление на стратегически важный порт на берегу Красного моря, находящийся под контролем повстанцев-хуситов шиитского движения Ансар Аллах. Через порт Ходейды пролегает единственный путь доставки гуманитарной помощи для 14 миллионов йеменцев, которые находятся перед угрозой голода.

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Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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