В Японии на крышу жилого дома упал метеорит

Метеориту около 4,5 млрд лет

В японском городе Комаки префектуры Айти кусок метеорита проломил крышу частного дома.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные Национального музея науки, инцидент произошел 26 сентября. Куски метеорита пробили дыру в крыше дома, а также оставили в саду на земле опалины площадью 10 на 5 сантиметров.

В момент инцидента внутри здания был человек. В результате падения небесного тела никто не пострадал.

Также опубликовано видео, на котором женщина, на чей дом упал метеорит, показывает его кусок и демонстрирует его магнитные свойства.

Ученые установили, что метеориту около 4,5 млрд лет. Теперь он будут зарегистрирован в Международном метеоритном обществе и получит название метеорит Комаки.

Напомним, в США житель города Гранд-Рапидс (штат Мичиган) десятилетиями подпирал дверь 10-килограммовым метеоритом, стоимость которого на данный момент оценивается в 100 тысяч долларов.