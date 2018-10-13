В Японии на крышу жилого дома упал метеорит

В японском городе Комаки префектуры Айти кусок метеорита проломил крышу частного дома.
Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные Национального музея науки, инцидент произошел 26 сентября. Куски метеорита пробили дыру в крыше дома, а также оставили в саду на земле опалины площадью 10 на 5 сантиметров.
В момент инцидента внутри здания был человек. В результате падения небесного тела никто не пострадал.
Также опубликовано видео, на котором женщина, на чей дом упал метеорит, показывает его кусок и демонстрирует его магнитные свойства.
愛知県小牧市で先月、突然、住宅の屋根が壊れて表面が焼けた石のような物が落ちているのが見つかり、国立科学博物館が調べたところ隕石（いんせき）の落下であったことがわかりましたhttps://t.co/w4rGNp4N8p#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/SEgJUFNV2T— NHKニュース (@nhk_news) 12 октября 2018 г.
Ученые установили, что метеориту около 4,5 млрд лет. Теперь он будут зарегистрирован в Международном метеоритном обществе и получит название метеорит Комаки.
Напомним, в США житель города Гранд-Рапидс (штат Мичиган) десятилетиями подпирал дверь 10-килограммовым метеоритом, стоимость которого на данный момент оценивается в 100 тысяч долларов.
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