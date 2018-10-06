В США мужчина десятилетиями подпирал дверь метеоритом стоимостью в 100 тысяч долларов

В 1988 году мужчина приобрел амбар, вместе с которым ему достался метеорит

В США житель города Гранд-Рапидс (штат Мичиган) десятилетиями подпирал дверь 10-килограммовым метеоритом, стоимость которого на данный момент оценивается в 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Дэвида Мазурека, в 1988 году он приобрел у фермера амбар, вместе с которым ему достался метеорит. Как сообщил фермер, метеорит упал на его заднем дворе в 1930-е годы.

Отмечается, что мужчина заинтересовался камнем, который использовал в качестве подпорки двери, после просмотра репортажа о метеоритах стоимостью несколько тысяч долларов.

Мазурек принес камень на анализ в геологическую лабораторию Центрального мичиганского университета, где установили, что он является железо-никелевым метеоритом массой более 10 килограммов.

Как сообщает издание, это шестой по размеру метеорит из 11 когда-либо найденных на территории Мичигана.

Интерес к метеориту, изучение которого продолжается, уже проявили минералогический музей штата Мэн и Смитсоновский институт.

Мужчина планирует продать находку и пожертвовать часть суммы Центральному мичиганскому университету.