06 октября 2018, суббота

В США мужчина десятилетиями подпирал дверь метеоритом стоимостью в 100 тысяч долларов

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В 1988 году мужчина приобрел амбар, вместе с которым ему достался метеорит
CMU

В 1988 году мужчина приобрел амбар, вместе с которым ему достался метеорит

В США житель города Гранд-Рапидс (штат Мичиган) десятилетиями подпирал дверь 10-килограммовым метеоритом, стоимость которого на данный момент оценивается в 100 тысяч долларов. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Дэвида Мазурека, в 1988 году он приобрел у фермера амбар, вместе с которым ему достался метеорит. Как сообщил фермер, метеорит упал на его заднем дворе в 1930-е годы.

Отмечается, что мужчина заинтересовался камнем, который использовал в качестве подпорки двери, после просмотра репортажа о метеоритах стоимостью несколько тысяч долларов.

Мазурек принес камень на анализ в геологическую лабораторию Центрального мичиганского университета, где установили, что он является железо-никелевым метеоритом массой более 10 килограммов.

Как сообщает издание, это шестой по размеру метеорит из 11 когда-либо найденных на территории Мичигана.

Интерес к метеориту, изучение которого продолжается, уже проявили минералогический музей штата Мэн и Смитсоновский институт.

Мужчина планирует продать находку и пожертвовать часть суммы Центральному мичиганскому университету.

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