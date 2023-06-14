В Италии попрощались с экс-премьером Берлускони 14 июня, 22:39 В Италии простились с Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

В Италии простились с Сильвио Берлускони. 14 июня покойный бывший премьер-министр страны был удостоен национального дня скорби. Его гроб был доставлен в Миланский собор Дуомо для государственного похорон.

Об этом пишет Reuters.

Десятки тысяч человек собрались у собора Дуомо, чтобы проститься с Берлускони во время переноса его гроба из катафалка в миланский собор. Толпа на площади кричала: Grazie Presidente (Спасибо, президент).

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Архиепископ Милана Марио Дельпини в своей прощальной речи упомянул сложное наследие Берлускони, заявив, что есть «аплодирующие его и ненавидящие его».

«Но в этот момент прощание и молитвы, что мы можем сказать о Сильвио Берлускони? Он был человеком: стремление к жизни, стремление к любви, стремление к радости. Он человек, и теперь он встречается с Богом», — сказал архиепископ.

Тело бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони будет кремировано, а его прах перенесен в семейный мавзолей на территории его виллы в северном городе Аркоре, сообщил изданию источник, близкий к его семье.

После государственного похорон гроб вернут на виллу Сан-Мартино, недалеко от Милана, чтобы дождаться кремации, которая состоится в храме крематория Валенциано Панта Рэй, недалеко от города Алессандрия.

Как сообщает Ansa, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони вскоре после государственных похорон Берлускони в соцсетях опубликовала видео, в котором отслеживаются некоторые моменты жизни бывшего премьера с заявлением «Мы начали это путешествие много лет назад. Мы прошли разными путями. Но цель. была, есть и будет оставаться неизменной. Сделать так, чтобы Италия гордилась и могла поразить мир. Спасибо, Сильвио. Мы заставим вас гордиться».