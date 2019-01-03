В Италии на горнолыжной трассе погибла девятилетняя девочка Сегодня, 00:57 159 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото Фото: secoloditalia.it

В Италии на горнолыжной трассе после падения погибла 9-ти летняя девочка, сообщает ANSA.

"9-ти летняя девочка была доставлена в больницу в Турине после падения на горнолыжном склоне близ Турина, в верхней части долины Валле-ди-Суза. Она умерла вскоре после поступления в госпиталь", - говорится в сообщении.

Девочка каталась на лыжах со своим отцом на дорожке Имбуто, потеряла контроль над лыжами и врезалась в барьер.

Как уточняется, она умерла в результате отказа сердечно-сосудистой системы из-за сильной травмы груди.

Как передает Аllnews24, дорожка Имбуто, на которой каталась девочка, классифицируется как средней сложности и обозначается как "красная" трасса.