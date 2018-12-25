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Спасатели призывают туристов регистрироваться в горнолыжных поисковых отделениях

Сегодня, 12:05
25
Цей матеріал також доступний українською

pixabay.com

Спасатели также предупреждают о лавинной опасности в горах

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает туристов регистрироваться в горнолыжных поисковых отделениях.

Об этом в эфире телеканала 112 Україна заявила пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области Наталия Батыр.

"Призываем туристов, чтобы они регистрировались в горнолыжных поисковых отделениях для того, чтобы в дальнейшем им была предоставлена вся информация – куда следует ходить, какая синоптическая ситуация и какое снаряжение нужно иметь с собой", – заявила она.

Спасатели также предупреждают о лавинной опасности в горах.

25 декабря на высокогорье и середнегорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопада и метелями ожидается: в западной, центральной и восточной части – значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Также в горных районах центральной и восточной части Закарпатья существует угроза оползней снега на дорогах, а в течение 25-26 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Теги:   Снежная лавина ГСЧС

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