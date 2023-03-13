Подготовка в Германии. Украинские военные завершают обучение на танках Leopard 2 13 марта, 13:57 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Украинские военные завершают обучение на танках Leopard 2 в Германии.

Об этом в понедельник, 13 марта сообщило издание ZDF.

«После курса, длившегося несколько недель, солдаты в понедельник открыли боевую стрельбу на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии», — сказано в сообщении.



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По словам бригадного генерала Бьорна Шульца, тренировки позволили украинским военным вести боевые действия с использованием современной системы вооружения.

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13 февраля началось обучение украинских военных на основном боевом танке Leopard 2.

Учения проходило в основном на базе школы танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танк Abrams.

