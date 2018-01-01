В Ирландии парламент легализовал аборты Сегодня, 09:18 10 Цей матеріал також доступний українською Парламент Ирландии поддержал легализацию абортов

Парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов, закон вступит в силу после подписания президентом Майклом Хиггинсом.

Как сообщает Радио Свобода, ожидается, что закон полноценно заработает с января 2019 года.

Новый закон разрешает прерывание беременности до 12 недели беременности без дополнительных условий и позже, если существует угроза жизни матери или тяжелой патологии плода.

С 2014 года аборты в Ирландии были разрешены, только если беременность угрожает здоровью и жизни женщины. В противном случае женщине грозило бы 14 лет тюрьмы.

Правовой основой для абортов по медицинским показаниям стал закон о защите жизни беременных, за который парламент Ирландии проголосовал в 2013 году. Поводом для его одобрения стала смерть женщины, которой врачи отказались делать аборт по медицинским показаниям и вытащили плод только после того, как сердце эмбриона перестало биться. В результате женщина умерла от сепсиса.

Ежегодно более трех тысяч ирландок выезжают в Великобританию для прерывания беременности. В период с 1980 до 2016 года аборт за пределами Ирландии сделали 170 тысяч женщин.

Напомним, в мае большинство жителей Ирландии поддержала на референдуме легализацию абортов.