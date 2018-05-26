На референдуме в Ирландии поддержали легализацию абортов

Правительство планирует внести изменения в законодательство до конца года

Ирландия на референдуме проголосовала за либерализацию закона об абортах, премьер страны уже назвал это кульминацией "тихой революции".

Об этом сообщает The Irish Times.

Правительство планирует внести изменения в законодательство до конца года.

По результатам, объявленным более половиной избирательных округов, более чем 67% поддержали предложение. Больше всего сторонников легализации абортов в столице Ирландии, Дублине, там за отмену запрета высказались почти 80% опрошенных.

Сейчас закон о прерывании беременности в Ирландии - один из самых строгих в мире. Помимо прочего, в стране запрещена продажа противозачаточных таблеток.

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Напомним, что в пятницу, 25 мая, в Ирландии прошел рефорендум по легализации абортов.