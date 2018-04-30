В Иране суд запретил использование Telegram

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До этого мессенджер был заблокирован в стране в связи с его использованием участниками протестов
Фото: pixabay

До этого мессенджер был заблокирован в стране в связи с его использованием участниками протестов

В понедельник, 30 апреля, суд Ирана постановил запретить использование мессенджера Telegram.

Об этом сообщает Reuters.

До этого мессенджер был заблокирован в стране в связи с его использованием участниками протестов.

В судебном решении указано, что требование о запрете выдвинули силовые структуры.

"Принимая во внимание многочисленные жалобы на мессенджер Telegram со стороны граждан Ирана и основываясь на требовании служб безопасности, борющихся с преступной активностью в Telegram, суд запрещает его использование в Иране", - указано в решении суда.

Напомним, в Иране набирает силу "протест на банкнотах" из-за угрозы запрета Telegram.

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