В Иране набирает силу "протест на банкнотах" из-за угрозы запрета Telegram

Иранцы начали практиковать оригинальный способ протеста, делая надписи на денежных купюрах и размещая фото в Twitter, сообщает BBC.

Это реакция на намерения властей Ирана запретить мессенджер Telegram, который сыграл важную роль для мобилизации активистов во время массовых протестов в декабре-январе. Им пользуется половина населения Ирана – 40 млн человек. Протестующие говорят, что "единственным нецензурированным мессенджером остались банкноты".

BBC подсчитала, что за последние сутки под хэштегом тысяча_говорящих_банкнот в Twitter разместили около 8 тысяч фото купюр с лозунгами и рисунками. Официально Twitter запрещен в Иране, и жители пользуются им через прокси-серверы.

На одной банкноте написано: "Наш враг здесь, а они говорят, что это Америка".

Напомним, 13 апреля московский суд принял решение заблокировать Telegram на территории России в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.