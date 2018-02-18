В Иране разбился самолет с 66 людьми на борту

Пассажирский самолет, на борту которого находилось по меньшей мере 60 человек, разбился в горах центрального Ирана, сообщает BBC.

Сообщается, что самолет ATR 72 компании Aseman Airlines упал неподалеку от города Семиром в иранской провинции Исфахан. Рейс следовал по маршруту Тегеран-Ясудж.

Радио Свобода со ссылкой на иранские СМИ сообщает, что на борту находилось 66 человек - 60 пассажиров и шестеро членов экипажа. Самолет исчез с радаров через 20 минут после взлета с аэродрома в Тегеране.

На место катастрофы выехали бригады спасателей, но пока погода мешает посадке спасательного вертолета.

Напомним, 11 февраля, в Московской области России потерпел крушение Ан-148 Саратовских авиалиний с 71 человеком на борту, никто из пассажиров не выжил.