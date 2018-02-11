Катастрофа Ан-148 в России: что известно на данный момент

В воскресенье, 11 февраля, в Московской области потерпел крушение Ан-148 Саратовских авиалиний с 71 человеком на борту, никто из пассажиров не выжил.

Ан-148 пропал с экранов радаров сразу после вылета

Самолет авиакомпании Саратовские авиалинии, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров диспетчеров сразу после вылета из аэропорта Домодедово.

Ан-148 пропал над Раменским районом Московской области, на борту находился 71 человек (65 пассажиров и шесть членов экипажа).

По словам собеседника агентства Интерфакс, лайнер загорелся до столкновения с землей, шансов выжить у тех, кто находился на борту, не было. Обломки самолета были обнаружены около деревни Степановское, Московской области, фрагменты корпуса Ан-148 разбросаны в радиусе одного километра.

МИД Украины выясняет, были ли украинцы на борту потерпевшего крушение самолета, консул проверяет соответствующую информацию.

Позже стало известно, что среди погибших один человек из Санкт-Петербурга, остальные погибшие - жители Оренбургской области.

Версии крушения

Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело по факту крушения лайнера. Предварительная квалификация случившегося - нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, на месте катастрофы уже найден один "черный ящик".

Источники в экстренных службах сообщили, что самолет был произведен менее восьми лет назад, ранее он эксплуатировался авиакомпанией Россия, в том числе, и на международных направлениях. Позже воздушное судно было передано Саратовским авиалиниям.

В МЧС РФ полагают, что причиной крушения самолета могли стать погодные условия, ошибка экипажа или техническая неисправность. Очевидцы же утверждают, что крушению Ан-148 предшествовал мощный хлопок.

В то же время, по данным источников Интерфакс, Ан-148 при взлете столкнулся с вертолетом Почты России. В Почте России уже опровергли эту инофрмацию: вертолетов в ее региональном авиапарке вообще нет.

В Сети распространяется видео с места падения самолета, на кадрах видно, что обломки лежат в открытом поле. Их уже начало засыпать снегом, рядом с обломками лежат письма.

Представитель Почты России рассказал госагентству ТАСС, что на самолете был мешок с корреспонденцией весом около 20 килограммов.

Ан -148 - региональный реактивный пассажирский самолет, разработанный АНТК имени Олега Антонова, предназначен для пассажирских перевозок на региональных маршрутах до 3100 км. Серийные самолеты производятся в Киеве, а до 2018 года по украинской лицензии строились в российском Воронеже.

Крушение Ан-148 Саратовских авиалиний является второй масштабной авиакатастрофой с участием этого типа самолетов за время его эксплуатации: в 2011 году в России произошло крушение Ан-148 во время испытательного полета, погибли шесть членов экипажа.

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