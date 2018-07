В Иране арестовали танцовщицу за видеоролики в Instagram

В Иране арестовали Майяде Ходжабри, которая публиковала на своей странице в Instagram видео, где она танцует. Страница насчитывала 600 тысяч подписчиков.

Об этом сообщает The Guardian.

Большую часть видеороликов Майяде снимала в своей комнате. Девушка обычно танцевала под поп и рэп музыку в "откровенной", с точки зрения режима аятолл, одежде - без хиджаба, в джинсах и коротком топе.

Teenage dancer, Maedeh Hojabri, was arrested in Iran. She used to record dance videos in her bedroom and upload them to her instagram with 600K followers. #مائده_هژبرى pic.twitter.com/3EDVR9veV3

В другом видео она рассказала о паркуре, популярном среди иранских женщин спорте, который они вынуждены практиковать в платках на голове.

Her name is Maeade Mahi. Recently she got arrested just because of uploading her dancing videos on her Instagram. If you are a woman in Iran and you dance or sing or show your hair then you are a criminal. If you want to enjoy your true self, you have to brake the laws every day. pic.twitter.com/0eIq5ld5x6