Женщины за рулем и первый за 35 лет кинотеатр. Как и почему Саудовская Аравия становится либеральней

За последний год власти Саудовской Аравии сняли несколько запретов, в первую очередь для женщин, которые действовали в этой стране в течение многих десятилетий.

НВ рассказывает, что изменилось в ультраконсервативной монархии и кто за этим стоит.

Женщинам разрешили водить автомобиль

29 ноября 2016 года либерально настроенный принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал призвал немедленно разрешить женщинам водить машину. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

كفى نقاش:



حان وقت قيادة المرأة للسيارةhttps://t.co/BBgyF8i1Gs



Stop the debate:



Time for women to drivehttps://t.co/6KAniFa4BT — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) 29 ноября 2016 г.

Этот саудовский принц приходится внуком первому королю Саудовской Аравии и племянником всем последующим королям. Он известен также тем, что оплатил образование первой саудовской женщины-авиапилота и выступал за появление женщин во всех сферах саудовской общественной жизни.

В ночь на 5 ноября 2017 года Аль Валида бин Талала задержали по приказу престолонаследника Мухаммада ибн Салмана, который за несколько часов до этого возглавил антикоррупционный комитет, созданный королем. Аль Валид бин Талал не был единственным задержанным - были арестованы 11 принцев, четверо министров, десятки бывших министров и крупных бизнесменов, всего около 200 человек. В ходе антикоррупционной кампании власти Саудовской Аравии выручили $106 млрд, которые уплатили высокопоставленные коррупционеры за свое освобождение.

Указ о разрешении женщинам водить автомобили король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подписал незадолго до массовых арестов влиятельных саудовцев - в сентябре 2017 года. Этот указ должен быть реализован к июню 2018 года.

16 декабря 2017 года стало известно, что в 2018 году женщинам в Саудовской Аравии разрешат управлять также грузовиками и мотоциклами.

Запрет на вождение для женщин мотивировали, в частности, тем, что оно дает им слишком много свободы, позволяет чаще выходить из дома и взаимодействовать с мужчинами, которые не являются их мужьями или близкими родственниками.

Женщинам разрешили ходить на стадион

В сентябре 2017 года впервые с момента основания Саудовской Аравии саудовским женщинам разрешили один раз посетить Международный стадион имени Короля Фахда в столице государства Эр-Рияде. Там они смогли послушать оперетту в честь 87 годовщины основания страны. Это решение было принято в рамках программы Vision 2030, которая направлена на увеличение инвестирования в спортивные и развлекательные мероприятия.

В конце октября 2017 года было принято решение разрешить женщинам с 2018 года посещать спортивные мероприятия на трех главных аренах страны.

"Власти займутся переоборудованием главных стадионов в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде, чтобы подготовить их к приему семей, начиная с 2018 года", - заявил председатель Главного управления спорта королевства Турки аш-Шейх.

Разрешение женщинам посещать стадионы вступило в силу 12 января 2018 года. Для них отвели специальные секторы.

12 января женщины впервые пришли на футбольный матч на стадион в Саудовской Аравии. Это был матч между футбольными командами Аль-Ахли и Аль-Батина на стадионе Король Абдалла в городе Джидда.

Сняли запрет на кинотеатры, который действовал 35 лет

11 декабря 2017 года Саудовская Аравия сняла 35-летний запрет на работу кинотеатров, который действовал с начала 1980-х. Министр информации и культуры Саудовской Аравии Аввад Алаввад заявил, что снятие запрета на кинотеатры является частью программы социальных и экономических реформ, реализуемой наследным принцем Мухаммадом ибн Салманом.

Сначала предполагалось, что первые кинотеатры появятся в марте 2018 года. Но в начале апреля стало известно, что первый кинотеатр в Саудовской Аравии начнет работать 18 апреля.

# amc cinema is preparing for the first license in # Saudi Arabia. The American company is one of the largest companies in the world with more than 11,000 cinema screens #SRFM pic.twitter.com/m9hS6UJGQD — Saudia Radio (@saudia_radio) 3 квітня 2018 р.

Первым фильмом, который покажут в новом кинозале, станет Черная пантера режиссера Райана Куглера, сообщили в Центре международных связей (CIC) министерства культуры и информации страны.

К 2030 году в Саудовской Аравии должно появиться почти 350 кинотеатров. Это должно создать 30 тысяч рабочих мест и сделать вклад в ВВП в размере $24 млрд.

Первая в истории Саудовской Аравии неделя женской моды

10 апреля в Эр-Рияде стартовала первая в истории Саудовской Аравии неделя женской моды. Чтобы поучаствовать в ней в столицу страны приехали всемирно известные дизайнеры, в частности, Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье.

The First Arab Fashion Week In Saudi Arabia on the 10th until 14th of April at @RitzCarlton #Riyadh bringing together designers from Europe and the Arab world. pic.twitter.com/fBqXs2XQRD — CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) 11 квітня 2018 р.

Мероприятие должно продолжаться четыре дня. На нем действуют жесткие правила: в зрительном зале разрешено присутствовать только женщинам и запрещена съемка.

На данный момент женщины в Саудовской Аравии обязаны соблюдать в публичных местах суровый дресс-код: носить длинное черное платье - абайю - и никаб. Однако наследный принц Мухаммад ибн Салман обещал смягчить эти правила.

Кто и зачем проводит либеральные реформы в Саудовской Аравии

Главным автором саудовских либеральных реформ является 32-летний сын короля Салмана Мухаммад ибн Салман, который летом 2017 года стал престолонаследником. При этом он сохранил пост министра обороны и был назначен заместителем премьер-министра.

Принц Мухаммад ибн Салман стремится к единоличной власти и проводит в Саудовской Аравии радикальные реформы / Фото: EPA

Мухаммад ибн Салман невероятно молодой наследник престола по меркам Саудовской Аравии, так как последние сорок лет ни один саудовский король не вступал в должность в возрасте менее 60 лет, а его отцу уже 82.

Мухаммада ибн Салмана поддерживают многие молодые люди в стране, около 70% жителей которой младше 30 лет. Ориентируясь на них и стараясь завоевать популярность в противовес принцам-конкурентам, Мухаммад бин Салман и начал реформы, которые, кроме социальной либерализации, направлены на снижение нефтезависимости и стремительное развитие других секторов экономики.

Ноябрьский арест 11 принцев и других влиятельных людей в стране многие аналитики оценивают как изменение системы руководства страной - Мухаммад ибн Салман стремится к единоличному правлению.

В интервью The Guardian в октябре 2017 года он заявил, что вернет Саудовскую Аравию к "умеренному исламу". По его словам, причиной ультраконсервативных норм поведения в саудовском обществе в последние 30 лет стала иранская исламская революция.

Читайте также: Женская революция. Почему Саудовская Аравия возвращает женщинам утраченные права

"То, что произошло за последние 30 лет, - это не Саудовская Аравия. То, что произошло в регионе за последние 30 лет, - это не Ближний Восток. После иранской революции в 1979 году люди хотели скопировать эту модель в разных странах, одна из которых - Саудовская Аравия. Мы не знали, как с этим бороться. И проблема распространилась по всему миру. Сейчас настало время избавиться от этого", - утверждал престолонаследник.

Он также говорил, что его страна возвращается к "умеренному исламу, открытому миру и всем религиям", - пути, по которому она следовала раньше.

Как пишет Guardian, целью Мухаммада ибн Салмана является разрыв альянса между консервативными священнослужителями и домом Саудов, и сокращение влияния первых. Саудовский престолонаследник стремится уменьшить роль консервативных исламских клерикалов, которые много лет противодействовали какому-либо прогрессу в социальных отношениях Саудовской Аравии. И он уже сократил полномочия религиозной полиции, следящей за соблюдением ультраконсервативных исламских норм поведения в обществе.

Мухаммад ибн Салман также выражал мнение, что экономические реформы потерпят неудачу без установления нового договора между гражданином и государством и повышения экономической роли женщин.

НВ