В Ираке запустят спутниковый интернет 19 июня, 06:23 В Ираке внедряют услуги «интернет через космос» (Фото:unsplash.com/@nasa)

Министерство связи Ирака сообщило о запуске интернета с помощью спутниковых технологий. Министерство связи стремится обеспечить население лучшим интернетом.

Об этом сообщает Iraqi News со ссылкой на Иракское информагентство INA.



В документе указано, что обеспечение людей сетью через кабели является относительно длительным и дорогим процессом, а также несет трудности, связанные с земляными работами.

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С целью диверсификации источников интернет-услуг, повышения конкурентоспособности и снижения цен соответствующий департамент министерства начал переговоры с международными компаниями по внедрению услуги «интернет через космос», отмечается в документе.