Ирак предложил стать посредником в «переговорах» между Украиной и Россией 17 апреля, 16:04 Дмитрий Кулеба и Фуад Хусейн в Багдаде, 17 апреля 2023 года (Фото:МИД Украины)

Ирак в понедельник, 17 апреля, предложил выступить «посредником» между Украиной и страной-агрессором Россией, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отверг это предложение. Об этом сообщает AP.

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил, что у его страны есть многолетний опыт в переговорах между враждующими сторонами, как недавние переговоры между Саудовской Аравией и Ираном. Во время пресс-конференции он сказал, что Багдад «готов служить делу мира», а «продолжение войны будет опасно не только для обеих стран, но и для всего мира».



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Дмитрий Кулеба, который в понедельник находится с визитом в Багдаде, повторил, что Украина не будет участвовать в переговорах, если российские оккупанты не покинут всю украинскую территорию. Он напомнил, что «Россия продолжает наступление… и это самое большое препятствие на пути к миру».

«Нам нужно, чтобы Россия согласилась с очень простым фактом: она должна прекратить войну и вывести свои войска», — подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба прибыл в Ирак 17 апреля — это первый визит министра иностранных дел Украины в страну с 2012 года, передает пресс-служба МИД. По его словам, визит должен «открыть двери для новых возможностей» в отношениях между странами.



«Украину и Ирак объединяет многолетняя история дружбы и взаимного уважения. В свое время украинские военнослужащие помогали нормализовать ситуацию на иракской территории. Сейчас правительство Ирака поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне полномасштабного вторжения России», — отметил министр.

Кулеба рассказал иракскому коллеге об усилиях Сил обороны Украины, которые отражают российскую агрессию и освобождают оккупированные территории. Они также обсудили украинскую формулу мира и экспорт зерна.

Министры договорились провести консультации на уровне нескольких министерств Украины и Ирака, чтобы активизировать сотрудничество в сферах образования, цифровизации и торговли. Также состоятся политические консультации МИД Украины и Ирака и впервые с 2012 года — заседание межправительственной комиссии по вопросам торгового, экономического, научного и технического сотрудничества. Кулеба пригласил Хусейна в Украину.

10 апреля президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммадом Ас-Судани.