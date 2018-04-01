В Индии обрушился четырехэтажный отель: есть жертвы

В Индии в результате обрушения четырехэтажного отеля погибли девять человек, сообщает местная газета Asian Age.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в городе Индаур в центре страны.

Из-под завалов удалось вытащить десять человек, девять из которых умерли в больнице, а один – находится в критическом состоянии. Как отмечает издание, под завалами гостиницы могут находится около 50 человек. Всего в здании отеля было 25 комнат.

Как передает CNN, представитель полиции сообщил, что по предварительным данным, причиной обрушения отеля мог стать врезавшийся на скорости автомобиль.

Поисково-спасательная операция на данный продолжается.

Фото: Emergenza24 via Twitter

Напомним, в Пакистане в результате взрыва обрушилась крыша склада, погибли 12 человек.