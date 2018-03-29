В Пакистане в результате взрыва обрушилась крыша склада: погибли 12 человек

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Более 13 раненых были спасены из-под завалов и доставлены в больницы
Фото: onlineindus.com

Более 13 раненых были спасены из-под завалов и доставлены в больницы

В среду, 28 марта, в пакистанском городе Суккур в результате взрыва обрушилась крыша склада, 12 человек погибли, 13 пострадали, сообщает телеканал Geo News со ссылкой на источники в местной больнице.

Как отмечает телеканал, взрыв газа произошел из-за использования химического вещества при работе нелегально установленной на складе печи для жарки плодов финиковой пальмы.

Согласно сообщению, среди погибших семь женщин и двое несовершеннолетних. Более 13 раненых были спасены из-под завалов и доставлены в больницы.

По словам представителя полиции Рори Оваиса Муштака, состояние двоих раненых оценивается как критическое.

Также он заявил, что владелец и управляющий склада скрылись, но вскоре будут задержаны.

Поисковая операция с участием спасателей и военных завершена. Губернатор провинции Синд Мухаммад Зубаир выразил соболезнования погибшим и распорядился обеспечить пострадавших необходимой медицинской помощью.

Напомним, 24 человека пострадали от взрыва на празднике весны в Пакистане.

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