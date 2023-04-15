В Иерусалиме в храме Гроба Господня взошел Благодатный огонь — видео 15 апреля, 15:24 В Иерусалиме взошел Благодатный огонь (Фото:Украина 24/7/Telegram)

В Иерусалиме в храме Гроба Господня в субботу, 15 апреля, взошел Благодатный огонь, который ожидали тысячи паломников со всего мира.

Об этом стало известно из трансляции торжественной церемонии.

Это ежегодная церемония, символизирующая нерукотворный свет Воскресения Христова.

Свечи и лампады, зажженные у храма, православные епархии развезут дальше по всему миру.

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Паломники умывались Благодатным огнем, освящая лицо, одежду и приветствовали друг друга на разных языках. «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» Это момент всеобщей огромной радости, поэтому в Иерусалиме сложилась традиция поздравлять друг друга с Пасхой сразу после восхождения огня.

В этом году израильская полиция существенно ограничила присутствие верующих в храме Гроба Господня. Внутри может находиться не более 1800 человек, а на территории здания - до 1200. Такие ограничения правоохранители применили для безопасности верующих. Также власти Израиля закрыли Храмовую гору для иудеев и туристов не мусульман до конца Рамадана, который продлится до 21 апреля.