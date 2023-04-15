Пасха 2023. Церемония схождения благодатного огня в Иерусалиме — онлайн

15 апреля, 00:15
Поделиться:
Эфиопские православные держат свечи во время церемонии схождения благодатного огня, 23 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ammar Awad/File Photo)

Эфиопские православные держат свечи во время церемонии схождения благодатного огня, 23 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ammar Awad/File Photo)

15 апреля в иерусалимском Храме Гроба Господня будет проходить ежегодная церемония выноса благодатного огня. NV предлагает следить за ней в прямом эфире.

Трансляция из Израиля начнется в YouTube в 12:30.

https://www.youtube.com/watch?v=yVDxumDa5Xo

По традиции церемонии предшествует крестный ход греческого православного духовенства. Патриарх Иерусалимский раздевается, стоя перед Гробом Господним, после чего вместе с армянским архимандритом, также раздетым до подрясника, входит внутрь. Там они ждут появления благодатного огня, зажигают от него свечи и передают их верующим. Затем начинается крестный ход армянского православного духовенства и верующих, параллельно появление огня отмечают коптские и сирийские православные общины Иерусалима.

Видео дня

Читайте также:

Физическое объяснение обряда — огонь зажигают от негасимой лампады, которую заранее прячут в нише алтаря, или благодаря реакции белого фосфора с воздухом. Этот обряд присущ только православной ветви христианства — католики не признают его.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Онлайн трансляция Иерусалим Благодатный огонь Пасха 2023

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X