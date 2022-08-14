Возле Стены Плача в Иерусалиме расстреляли автобус: пострадали семь человек
На место оперативно прибыло большое количество патрулей (Фото:REUTERS/Ammar Awad)
Возле Стены Плача в Иерусалиме неизвестный расстрелял автобус. В результате происшествия семь человек пострадали, двое — получили серьезные ранения.
Об этом сообщает Times of Israel.
Среди раненых — шесть мужчин и одна женщина, их госпитализировали. Стрелок скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы в качестве основной версии произошедшее рассматривают произошедшее как теракт.
В полиции Израиля заявили, что на место оперативно прибыло большое количество патрулей, которые тут же приступили к охране района, расследованию происшествия и розыску подозреваемого.
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