Возле Стены Плача в Иерусалиме расстреляли автобус: пострадали семь человек

14 августа, 05:07
На место оперативно прибыло большое количество патрулей (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

На место оперативно прибыло большое количество патрулей (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Возле Стены Плача в Иерусалиме неизвестный расстрелял автобус. В результате происшествия семь человек пострадали, двое — получили серьезные ранения.

Об этом сообщает Times of Israel.

Среди раненых — шесть мужчин и одна женщина, их госпитализировали. Стрелок скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы в качестве основной версии произошедшее рассматривают произошедшее как теракт.

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В полиции Израиля заявили, что на место оперативно прибыло большое количество патрулей, которые тут же приступили к охране района, расследованию происшествия и розыску подозреваемого.

REUTERS/Ammar Awad
Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Израиль Стена плача Иерусалим Теракт

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