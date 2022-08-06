Обострение в Израиле: в Тель-Авиве открыли бомбоубежища из-за угрозы из сектора Газа 6 августа, 00:39 Работа ПВО в Израиле (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Власти израильского города Тель-Авив распорядились открыть общественные бомбоубежища из-за угрозы обстрелов из сектора Газа.

Об этом сообщает Times of Israel.



Армия обороны Израиля сообщила, что палестинская организация Исламский джихад выпустила порядка 80 ракет по югу Израиля после начала военной операции против боевиков.

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Ранее в пятницу армия обороны Израиля заявила о ударах по военным базам и зданиям, используемым террористами в секторе Газа, и об убийстве командира Палестинского исламского джихада (PIJ) Тайсира Джабари и еще нескольких террористов, которые планировали проведение ракетной атаки. В Министерстве здравоохранения Газы сообщили, что в результате атаки были убиты по меньшей мере восемь палестинцев, среди которых ребенок и командир Палестинского исламского джихада.

В ответ палестинский исламский джихад выпустил более 100 ракет из сектора Газа по городам в центре и на юге Израиля.

Напряженность вокруг сектора Газа возросла после задержания одного из главарей PIJ Бассама аль-Саади 1 августа. В PIJ начали угрожать ответной атакой, а израильская армия перекрыла дороги вокруг Газы и направила подкрепление к границе.

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