В Грузии стартовал второй тур президентских выборов

В среду, 28 ноября, в Грузии начался второй тур выборов президента.

Как сообщает Rustavi2, избирательные участки будут открыты для голосования с 8:00 до 20:00 по местному времени (с 6:00 до 18:00 по киевскому).

На победу в выборах претендуют два кандидата: независимая кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта и Григол Вашадзе - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве.

В первом туре они набрали практически одинаковое количество голосов избирателей.

В нынешнем году в Грузии в последний раз выбирают президента путем всеобщего голосования. В 2017 году парламент страны утвердил новую Конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.