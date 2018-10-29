Грузия идет на второй тур президентских выборов. Кто вышел в лидеры и кого поддержат политсилы

Центральная избирательная комиссия Грузии посчитала бюллетени на президентских выборах, которые прошли 28 октября. Кандидаты от правящей партии и оппозиции набрали почти равное количество голосов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Лидеры президентской гонки

Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта, набрала 39%, а выдвиженец от Единого национального движения Григол Вашадзе - 38%. Всего в голосовании приняли участие 1,5 млн человек.

Такие силы, как Европейская Грузия и Республиканская партия, чьи кандидаты набрали минимальное количество голосов, уже заявили, что во втором туре будут поддерживать Вашадзе, рассказал грузинский политолог Торнике Шарашенидзе. По его словам, у политтехнологов основных претендентов на президентскую должность стоит задача привлечь на свою сторону людей, которые не определились с выбором.

Саакашвили в избирательном процессе играет роль врага, сказал политолог.

Проевропейские кандидатуры

Как пояснил директор Центра европейских исследований Каха Гоголашвили, оба кандидата имеют очень схожие позиции по международной политике. Они поддерживают евроатлантическую интеграцию Грузии. Основное их расхождение - это внутренние процессы, добавил эксперт.

"Президент в Грузии не является влиятельным. Он имеет довольно малые полномочия и не может прямо влиять ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику. У него больше представительские функции. Президентские важны тем, что это переходный этап к парламентским выборам", - сказал Гоголашвили.

Сколько голосов набрали кандидаты

Обоих лидеров президентской гонки в грузинскую политику привел Михаэль Саакашвили, они занимали должность главы МИД, рассказал бывший пресс-секретарь посольства Грузии в Украине, политический эксперт Бачо Корчилава. Теперь кандидаты будут думать, с кем объединяться на парламентских выборах, говорит Корчилава.

Обоих лидеров президентской гонки в грузинскую политику привел Михаэль Саакашвили

"37,74% у Вашадзе, 38,63% в Зурабишвили, 10,97% у представителя Европейской Грузии Давида Бакадзе, который открыто поддержал Вашадзе. Важный момент - его представители окажут этому кандидату поддержку во втором туре", - сообщил Корчилава.

В Грузии после закрытия участков на выборах президента страны были оглашены данные экзит-полов. Согласно подсчетам компании Edison Research, кандидат в президенты Григол Вашадзе и его соперница Саломе Зурабишвили получили поровну голосов - 40%, однако в правящей партии Грузинская мечта заявили, что победу на президентских выборах получила Зурабишвили, якобы набрав более 52% процентов голосов.