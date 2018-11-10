В Греции обрушился автомобильный мост

В городе Кавала на северо-востоке Греции обрушилась часть автомобильного моста, передает ERT.
"Во время инцидента по мосту проезжал восьмиколесный автокран массой 50 тонн и легковой автомобиль", - сообщает телеканал.
Водители не пострадали, машины получили повреждения.
Технические службы муниципалитета подчеркивают, что эта часть моста не рассчитана на вес крана, который проезжал по нему.
Как передает Kathimerini, произошло обрушение нескольких плит моста. Общая протяженность разрушения составила около 15 метров.
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