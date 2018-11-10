10 ноября 2018, суббота

В Греции обрушился автомобильный мост

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В результате  инцидента никто не пострадал
Фото: kathimerini.gr

В результате  инцидента никто не пострадал

В городе Кавала на северо-востоке Греции обрушилась часть автомобильного моста, передает ERT.

"Во время инцидента по мосту проезжал восьмиколесный автокран массой 50 тонн и легковой автомобиль", - сообщает телеканал.

Водители не пострадали, машины получили повреждения. 

Фото: kathimerini.gr

 

Технические службы муниципалитета подчеркивают, что эта часть моста не рассчитана на вес крана, который проезжал по нему.

Как передает Kathimerini, произошло обрушение нескольких плит моста. Общая протяженность разрушения составила около 15 метров.

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