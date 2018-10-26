26 октября 2018, пятница

В Приморском крае РФ обрушился мост во время проезда грузовика, есть погибший

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Мост обрушился во время проезда грузовика

Мост обрушился во время проезда грузовика

В российском Приморском крае обрушились два пролета моста через реку Осиновка в момент, когда по нему проезжал большегрузный автомобиль.

Как заявила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Аврора Римская, в результате инцидента погиб один человек, сообщает Интерфакс.

В администрации Михайловского района рассказали, что большегрузный автомобиль во время обрушения придавил легковушку, которая ехала по мосту.

В свою очередь представитель пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю сообщил, что в настоящее время спасатели работают на месте происшествия.

Напомним, 25 октября из-за наводнения в Сочи обрушился мост через реку Макопсе на федеральной трассе А-147, прервав таким образом автомобильное сообщение с городом.

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