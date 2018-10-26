В Греции эвакуировали МИД из-за подозрительного пакета

В Греции сотрудники полиции эвакуировали Министерство иностранных дел в Афинах.
Об этом пишет Reuters.
Причиной стал подозрительный пакет, присланный по почте.
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В полиции заявили, что перехватили взрывчатку.
"Найден пакет, который признан подозрительным. Он пришел по почте", - заявил полицейский.
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