26 октября 2018, пятница

В Греции эвакуировали МИД из-за подозрительного пакета

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В Греции сотрудники полиции эвакуировали Министерство иностранных дел в Афинах.

Об этом пишет Reuters.

Причиной стал подозрительный пакет, присланный по почте.

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В полиции заявили, что перехватили взрывчатку.

"Найден пакет, который признан подозрительным. Он пришел по почте", - заявил полицейский.

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