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В ходе протестов в Тбилиси пострадали более 50 человек

Сегодня, 00:24
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В ходе протестов в Тбилиси пострадали более 50 человек - фото

REUTERS/Irakli Gedenidze

Среди пострадавших 14 демонстрантов и 38 сотрудников полиции

В ходе столкновений у здания парламента Грузии в Тбилиси пострадали 52 человека.

Как сообщает грузинский Первый канал, по данным Министерства здравоохранения Грузии, среди пострадавших 14 демонстрантов и 38 сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает Рустави-2, ранения также получил сотрудник телеканала. У него раны от резиновых пуль в области горла и груди.

Телеканал также сообщает, что столкновения между правоохранителями и демонстрантами продолжаются.

Ранее сообщалось, что полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов.

Напомним, что вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвуют по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Теги:   Акция протеста Тбилиси Грузия

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