В Германии ультраправые впервые прошли в парламент

Вследствие парламентских выборов в Баварии в воскресенье антииммиграционная правоконсервативная партия Альтернатива для Германии впервые прошла в парламент. СМИ называют успех ультраправых большым ударом по коалиционному правительству Ангелы Меркель.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные экзит-полов.
Христианско-социальный союз (ХСС), который входит в состав коалиционного правительства Ангелы Меркель, утратил поддержку баварцев и, как результат, абсолютное большинство в парламенте.
ХСС единогласно управлял Баварией с 1957 года, но потерял поддержку избирателей в связи с поляризацией мнений относительно вопроса миграции.
Партия зеленых заняла второе место по количеству отданных за нее голосов.
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