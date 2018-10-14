14 октября 2018, воскресенье

В Германии ультраправые впервые прошли в парламент

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Лидер Альтернативы для Германии Алис Вайдель (в центре)

Лидер Альтернативы для Германии Алис Вайдель (в центре)

Вследствие парламентских выборов в Баварии в воскресенье антииммиграционная правоконсервативная партия Альтернатива для Германии впервые прошла в парламент. СМИ называют успех ультраправых большым ударом по коалиционному правительству Ангелы Меркель.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные экзит-полов.

Христианско-социальный союз (ХСС), который входит в состав коалиционного правительства Ангелы Меркель, утратил поддержку баварцев и, как результат, абсолютное большинство в парламенте. 

ХСС единогласно управлял Баварией с 1957 года, но потерял поддержку избирателей в связи с поляризацией мнений относительно вопроса миграции.

Партия зеленых заняла второе место по количеству отданных за нее голосов.

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