Марш против ультраправых в Берлине собрал почти четверть миллиона участников

Активисты из многих городов Германии в субботу съехались в Берлин, чтобы присоединиться к маршу протеста против расизма, ксенофобии и ультраправых. В одной из наиболее масштабных акций за последние несколько лет, по данным организаторов события, приняли участие 242 тысячи человек.

Об этом сообщает The Guardian.

Марш связан с антииммиграционными протестами, прошедшими летом в нескольких городах восточной Германии, а также ростом поддержки ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD) накануне воскресных выборов в Баварии.

Участники марша несли плакаты с надписями "строй мосты, а не стены", "объединяемся против расизма" и "мы неделимы - за открытое и свободное общество".

Смотрите также

Наплыв в Германию более миллиона беженцев из зон военных действий на Ближнем Востоке привел к росту поддержки правоконсеративной Альтернативы для Германии среди немцев. Ожидается, что партия успешно проведет выборы в Баварии - земле, которая долгое время являлась оплотом консерваторов из Христианско-социального союза, находящегося в составе коалиционного правительства Ангелы Меркель.