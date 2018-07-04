В Германии украли бронзовую статую рок-музыканта

В немецком городе Гронау неизвестные похитили бронзовую статую знаменитого немецкого рок-певца, писателя и художника Удо Линденберга.

Как передает DW, похищение произошло еще в минувшие выходные, но полиция сообщила о пропаже только сегодня, 4 июля.

Полиция просит помощи в поисках бронзовой фигуры Линденберга.

Бронзовая статуя Удо Линденберга высотой 130 сантиметров была установлена на родине певца, в городе Гронау, в 2016 году на честь его 70-летнего юбилея.

Напомним, что в Одессе 11 июня на улице Маразлиевской был похищен памятник коту сатирика Михаила Жванецкого.