04 июля 2018, среда

В Германии украли бронзовую статую рок-музыканта

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Удо Линденберг

Удо Линденберг

В немецком городе Гронау неизвестные похитили бронзовую статую знаменитого немецкого рок-певца, писателя и художника Удо Линденберга.

Как передает DW, похищение произошло еще в минувшие выходные, но полиция сообщила о пропаже только сегодня, 4 июля.

Полиция просит помощи в поисках бронзовой фигуры Линденберга.

Бронзовая статуя Удо Линденберга высотой 130 сантиметров была установлена на родине певца, в городе Гронау, в 2016 году на честь его 70-летнего юбилея.

Напомним, что в Одессе 11 июня на улице Маразлиевской был похищен памятник коту сатирика Михаила Жванецкого.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове