В Одессе похитили памятник коту Жванецкого

Отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области сообщает, что вечером в понедельник, 11 июня, на улице Маразлиевской был похищен памятник коту сатирика Михаила Жванецкого.

Полиция Одессы начала расследование, передает УНИАН.

"Сегодня в Приморский отдел полиции Одессы поступило сообщение о том, что неизвестные лица похитили скульптуру Кота Мориса, которая была установлена на подоконнике дома Всемирного клуба одесситов", - сообщили в полиции.

Напомним, в ноябре 2017 года в центре Запорожья неизвестные украли бюст экс-мэра Запорожья, генерал-майора милиции Александра Поляка.