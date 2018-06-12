12 июня 2018, вторник

В Одессе похитили памятник коту Жванецкого

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Памятник исчез вечером 11 июня
Фото: Думская

Памятник исчез вечером 11 июня

Отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области сообщает, что вечером в понедельник, 11 июня, на улице Маразлиевской был похищен памятник коту сатирика Михаила Жванецкого.

Полиция Одессы начала расследование, передает УНИАН.

"Сегодня в Приморский отдел полиции Одессы поступило сообщение о том, что неизвестные лица похитили скульптуру Кота Мориса, которая была установлена на подоконнике дома Всемирного клуба одесситов", - сообщили в полиции.

Напомним, в ноябре 2017 года в центре Запорожья неизвестные украли бюст экс-мэра Запорожья, генерал-майора милиции Александра Поляка.

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