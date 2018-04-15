В Германии столкнулись два самолета, есть жертвы

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Одним из разбившихся самолетов был аппарат такого типа
planespotters

Одним из разбившихся самолетов был аппарат такого типа

На северо-востоке Германии на аэродроме города Швебиш-Халль столкнулись два небольших самолета, сообщает Spiegel.

По данным полиции, в результате аварии погибли по меньшей мере два человека. Спасатели пока что не смогли проникнуть в один из самолетов, и неизвестно, сколько человек находилось в обоих.

Сообщается, что самолеты столкнулись при посадке. По данным Bild, причиной аварии могло стать то, что одного из пилотов ослепило солнце, находившееся в низком положении.

Напомним, недавно в аэропорту американского города Марион, штат Индиана, на взлетной полосе столкнулись два самолета, погибля два человека.

 

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