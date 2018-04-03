В США на взлетной полосе столкнулись самолеты с пассажирами, есть погибшие

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Одному из самолетов оторвало хвостовую часть
Скриншот с видео

Одному из самолетов оторвало хвостовую часть

В аэропорту американского города Марион (штат Индиана) на взлетной полосе столкнулись два самолета.

Как сообщает NBC News, в результате столкновения одномоторного самолета Cessna 150 с реактивным самолетом Cessna 525 Citation Jet погибли два человека.

В одном самолете находилось два человека, в другом – пять. Погибшие были пожарными.

Отмечается. что инцидент произошел, когда один самолет пытался взлететь, а второй приземлился, задев хвостовую часть первого судна. 

Ведется расследование.

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