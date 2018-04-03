В Германии столкнулись два поезда метро, есть пострадавшие

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Инцидент произошел в городе Дуйсбург

Инцидент произошел в городе Дуйсбург

Во вторник, 3 апреля, в немецком городе Дуйсбург произошло столкновение двух поездов метро, в результате аварии пострадали 22 человека, двое из них получили серьезные травмы, передает FOCUS Online.

Авария произошла примерно в 15.20 по местному времени на станции Auf dem Damm. Представитель пожарной службы сообщил изданию, что у пострадавших не обаружено опасных для жизни травм.

Транспортный оператор города Дуйсбург на своей странице в Facebook проинформировал, что один поезд метро столкнулся с другим. Речь не идет о лобовом столкновении. Причины аварии выясняются.

В связи с аварией движение поездов на линии приостановлено на неопределенное время.

Напомним, что в Словакии пассажирский поезд врезался в стоящий на путях локомотив и сошел с рельсов, в результате пострадало 18 человек.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове