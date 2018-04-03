В Германии столкнулись два поезда метро, есть пострадавшие

Во вторник, 3 апреля, в немецком городе Дуйсбург произошло столкновение двух поездов метро, в результате аварии пострадали 22 человека, двое из них получили серьезные травмы, передает FOCUS Online.

Авария произошла примерно в 15.20 по местному времени на станции Auf dem Damm. Представитель пожарной службы сообщил изданию, что у пострадавших не обаружено опасных для жизни травм.

Транспортный оператор города Дуйсбург на своей странице в Facebook проинформировал, что один поезд метро столкнулся с другим. Речь не идет о лобовом столкновении. Причины аварии выясняются.

В связи с аварией движение поездов на линии приостановлено на неопределенное время.

Напомним, что в Словакии пассажирский поезд врезался в стоящий на путях локомотив и сошел с рельсов, в результате пострадало 18 человек.