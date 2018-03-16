В Словакии пассажирский поезд столкнулся с локомотивом, 18 пострадавших

В Словакии пассажирский поезд врезался в стоящий на путях локомотив и сошел с рельсов, в результате пострадало 18 человек, сообщает словацкое информагентство TASR.
Авария произошла около станции Пезинок в пригороде Братиславы.
Как сообщается, трое из пострадавших получили тяжелые травмы, также среди раненых есть один ребенок.
В результате столкновения поезд частично сошел с рельсов и сейчас для ликвидации последствий прибыли несколько бригад спасателей, полицейских и медиков.
Причины аварии выясняются.
Как отмечает агентство, движение поездов в этом направлении временно приостановлено.
Напомним, в Москве на электропоезд рухнул экскаватор.
Комментарии
Правила комментирования