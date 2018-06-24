В Германии произошел взрыв в жилом доме, пострадали 25 жильцов

В городе Вупперталь (запад Германии) прогремел взрыв в жилом доме, пострадали 25 человек.
Об этом сообщает АР со ссылкой на местную полицию.
Детонация была настолько мощной, что взрывной волной разрушен чердак здания и три верхних этажа, затем начался пожар.
В результате взрыва пострадали 25 человек, четверо из них госпитализировали в больницы, другим была оказана медицинская помощь на месте инцидента.
На данный момент пожар ликвидирован, полиция выясняет, что спровоцировало взрыв в доме. Пока не отрицают версию теракта.
Ранее в Тернопольской области взрыв на спиртзаводе спровоцировал масштабный пожар.
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