В Германии произошел взрыв в жилом доме, пострадали 25 жильцов

Взрывной волной был разрушен чердак здания и три верхних этажа

В городе Вупперталь (запад Германии) прогремел взрыв в жилом доме, пострадали 25 человек.

Об этом сообщает АР со ссылкой на местную полицию.

Детонация была настолько мощной, что взрывной волной разрушен чердак здания и три верхних этажа, затем начался пожар.

В результате взрыва пострадали 25 человек, четверо из них госпитализировали в больницы, другим была оказана медицинская помощь на месте инцидента.

На данный момент пожар ликвидирован, полиция выясняет, что спровоцировало взрыв в доме. Пока не отрицают версию теракта.

Ранее в Тернопольской области взрыв на спиртзаводе спровоцировал масштабный пожар.