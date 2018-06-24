24 июня 2018, воскресенье

В Германии произошел взрыв в жилом доме, пострадали 25 жильцов

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Взрывной волной был разрушен чердак здания и три верхних этажа
Фото: Henning Kaiser

Взрывной волной был разрушен чердак здания и три верхних этажа

В городе Вупперталь (запад Германии) прогремел взрыв в жилом доме, пострадали 25 человек.

Об этом сообщает АР со ссылкой на местную полицию.

Детонация была настолько мощной, что взрывной волной разрушен чердак здания и три верхних этажа, затем начался пожар.

В результате взрыва пострадали 25 человек, четверо из них госпитализировали в больницы, другим была оказана медицинская помощь на месте инцидента.

На данный момент пожар ликвидирован, полиция выясняет, что спровоцировало взрыв в доме. Пока не отрицают версию теракта.

Ранее в Тернопольской области взрыв на спиртзаводе спровоцировал масштабный пожар.

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